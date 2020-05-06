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06 травня 2020, Київ 08:00
Новини | Міжнародні

В ОАЕ згорів 48-поверховий житловий будинок, жертв немає

Пожежа житлового хмарочоса в Шарджі (ОАЕ) 5 травня 2020. Gulf News, знімок з екрана

У місті Шарджа (Об’єднані Арабські Емірати) ввечері 5 травня спалахнула велика пожежа в 48-поверховому житловому будинку.

Жертв немає, легких травм зазнали дев’ятеро людей, інші жителі цього та сусідніх будинків були евакуйовані, повідомило агентство Gulf News із посиланням на місцеве управління цивільної оборони.

Причина пожежі, що розпочалася на 10 поверсі будівлі, поки не з’ясована.

Управління місцевої поліції, повідомило, що зв’язалося з власником хмарочоса і отримало запевнення, що всім постраждалим буде надане тимчасове житло. Скільки саме квартир згоріло, поки не повідомляється.

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