Албанія перебрала головування в ОБСЄ, українська криза – перший пріоритет

Албанія перебрала головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі на 2020 рік і назвала українську кризу на першому місці серед пріоритетів свого головування.

«Криза в Україні і навколо України залишається найнагальнішим викликом безпеці в Європі. Зусилля для вирішення конфліктів будуть на чолі пріоритетів албанського головування, бо неприйнятно, що затягнуті конфлікти в нашому регіоні далі забирають людські життя. ОБСЄ довела, що це організація, здатна не тільки швидко стати до дії в зонах конфліктів, а й іноді робити те, чого більше ніхто інший не може», – заявив, зокрема, Еді Рама, прем’єр-міністр і міністр європейських і закордонних справ Албанії, який і очолив ОБСЄ на нинішній рік.

Серед інших пріоритетів він назвав боротьбу з насильством проти жінок і підвищення ролі жіноцтва в питаннях миру і безпеки, боротьбу з корупцією, торгівлею людьми і з нетолерантністю і «мовою ненависті».

За його словами, існує простий, а все-таки дієвий рецепт миру в Європі, так званий Хельсінкський – у Хельсінкі 1975 року був підписаний Підсумковий акт Наради з безпеки і співпраці в Європі, попередниці ОБСЄ, що заклав підвалини мирного співжиття західноєвропейських і тодішніх «соціалістичних» держав. Це виконання всіх принципів тієї декларації, включно з повагою до суверенітету і територіальної цілісності держав і поваги до прав людини і засадничих свобод.

Протягом 2019 року в ОБСЄ головувала Словаччина.

Ця організація, зокрема, бере певну участь у врегулюванні питань російської гібридної агресії проти України – і політичними заявами, і роботою своїх спостережних місій – Спеціальної моніторингової місії в Україні, яка діє, серед іншого, в зоні бойових дій і окупації на частині Донбасу, і Спостережної місії на російських контрольно-пропускних пунктах Гуково і Донецьк у Ростовській області Росії, які межують із непідконтрольною нині Києву ділянкою українсько-російського кордону.