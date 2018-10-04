7 жовтня рух у центрі Києва обмежать через марафон – метрополітен

Рух автомобілів, велосипедів та громадського транспорту в центрі Києва буде обмежено 7 жовтня у зв’язку з проведенням марафону Wizz Air Kyiv City, попереджає прес-служба київського метрополітену.

Рух вулицею Хрещатик буде перекрито ще з 5 ранку 6 жовтня.

В неділю 7 жовтня зранку до обіду буде перекрито полосу мосту Патона, що веде з лівого на правий берег.

Також в різні години дня буде обмежено зокрема рух Європейською, Либідською, Львівською площами, вулицями Грушевського, Великою Васильківською, Січових Стрільців, Великою Житомирською, Софійською, Володимирською.

Крім того, з 9 по 14 годину буде обмежено рух Подолом.

Київська влада просить містян планувати свої маршрути на вихідні з урахуванням цих змін.

Wizz Air Kyiv City Marathon вперше пройшов у столиці 2010 року. На участь в індивідуальному забігу цьогоріч зареєструвались понад 1600 учасників.