Сектор безпеки і оборони з початку року повністю профінансований – РНБО

Сектор безпеки і оборони України отримав із державного бюджету понад 14 мільярдів гривень на забезпечення діяльності відомства, що відповідає стовідсотковому виконанню плану фінансування, повідомила пресслужба Ради нацбезпеки і оборони.

«Згідно з планом на січень 2021 року, за рахунок загального фонду держбюджету передбачено та профінансовано сектор безпеки і оборони в сумі 14,1 млрд грн, що становить 100% від плану. Таким чином, фінансування сектору безпеки і оборони України протягом січня-2021 здійснено відповідно до помісячного розпису асигнувань у повному обсязі», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про виділення у 2021 році на безпеку і оборону України не менше ніж 267 мільярдів гривень.