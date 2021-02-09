Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
09 лютого 2021, Київ 15:08
Новини | Політика

Сектор безпеки і оборони з початку року повністю профінансований – РНБО

Станом на початок лютого РНБО повідомляє про отримання понад 14 млрд грн

Сектор безпеки і оборони України отримав із державного бюджету понад 14 мільярдів гривень на забезпечення діяльності відомства, що відповідає стовідсотковому виконанню плану фінансування, повідомила пресслужба Ради нацбезпеки і оборони.

«Згідно з планом на січень 2021 року, за рахунок загального фонду держбюджету передбачено та профінансовано сектор безпеки і оборони в сумі 14,1 млрд грн, що становить 100% від плану. Таким чином, фінансування сектору безпеки і оборони України протягом січня-2021 здійснено відповідно до помісячного розпису асигнувань у повному обсязі», – йдеться в повідомленні.

Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про виділення у 2021 році на безпеку і оборону України не менше ніж 267 мільярдів гривень.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG