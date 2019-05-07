«Путін *****»: у Росії на автора фото з образою лідера країни склали протокол

У російському місті Ярославлі на автора фотографії напису «Путін *****» на будівлі регіонального управління міністерства внутрішніх справ склали адміністративний протокол про образу влади. Кирила Попутникова звинуватили в «очевидній неповазі» до президента Росії Володимира Путіна. На сторінці в мережі Facebook автор фото повідомив, що тепер чекає на суд і штраф.

31 березня Попутников виклав у мережі фотографію будівлі регіонального управління МВС, на колонах якого невідомі розмістили напис, де Путіна називають образливим позначенням гомосексуалів. Про це написали місцеві засоби інформації, після чого до них звернувся «Роскомнагляд» із вимогою видалити повідомлення про написи на підставі нового закону «про неповагу до влади». При цьому в Генпрокуратурі заперечують, що зверталися в «Роскомнагляд».

Щонайменше п'ять ярославських видань видалили новини про графіті. Ще одне видання, «Яркуб», відмовилося це зробити, вважаючи вимогу влади цензурою.

Раніше співробітники поліції затримали підозрюваного в нанесенні на будівлю регіонального управління МВС нецензурного графіті. Поліцейські вирахували можливого автора напису по запису камер відеоспостереження.

Так званий закон про неповагу до влади набрав чинності 29 березня. За образу влади і державних символів громадяни в Росії караються штрафом до 100 тисяч рублів (це близько 40 тисяч гривень) або адміністративним арештом на строк до 15 діб. При повторному порушенні штраф може бути збільшений до 200 тисяч рублів.