У ОБСЄ висловили занепокоєння щодо положень законопроєкту про протидію дезінформації

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння з приводу окремих положень законопроєкту про протидію дезінформації в Україні, повідомляє пресслужба ОБСЄ.

«Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в умовах сучасного конфлікту в Україні та навколо неї. Але це не слід робити за рахунок свободи ЗМІ та через втручання держави у зміст засобів масової інформації та в організацію журналістської діяльності в країні. Більше того, чинне законодавство України вже передбачає механізми протидії суспільно небезпечній інформації», – заявив Дезір.

Він наголосив, що боротьба з дезінформацією є законною дією, але право кожного на свободу вираження поглядів треба повністю дотримуватися.

«Саморегуляція, підтримка професійних стандартів журналістики та ініціатива перевірки фактів, незалежність засобів масової інформації, різноманітність джерел для розкриття неправдивої інформації та розвиток медіаграмотності є ключовими компонентами боротьби з маніпулюванням інформацією та першорядним забезпеченням доступу до достовірної інформації», – зазначив представник ОБСЄ.

Дезір заявив, що готовий взяти участь в обговоренні з владою та забезпечити юридичний перегляд законопроєкту, щоб гарантувати, що він не вплине негативно на свободу ЗМІ та повністю відповідатиме міжнародним стандартам.

22 січня генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гутьєррес, коментуючи законопроєкт про протидію дезінформації в Україні заявив, що український уряд має поважати саморегуляцію та автономію журналістів і не втручатися в цей процес.

17 січня Міністерство культури, молоді та спорту опублікувало основні положення законопроєкту про протидію дезінформації, заявивши про другий етап громадського обговорення документа (перший був торік у листопаді – ред.). Тоді повідомлялося, що публічне обговорення документа триватиме ще місяць, а згодом відбудеться розгляд урядом і Верховною Радою.

15 листопада минулого року міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський і перший заступник міністра Анатолій Максимчук представили концепцію захисту інформаційного простору від дезінформації, розроблену міністерством.

Медіаспільнота виступила із заявою «щодо неприпустимості нових законодавчих обмежень свободи вираження поглядів в Україні». Журналісти, редактори та представники медійних організацій висловили перестороги, що «за систематичну публікацію маніпулятивних і неправдивих висловлювань політиків, журналісти будуть нести кримінальну відповідальність».

Концепція передбачає, зокрема, кримінальну відповідальність за «умисне, систематичне поширення дезінформації» і високі штрафи за поширення дезінформації. Законопроєктом також пропонується запровадити інститут уповноваженого з питань інформації.