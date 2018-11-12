В ОБСЄ пояснили, чому не можуть здійснювати моніторинг ситуації в Криму

Для того, щоб спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ могли працювати в анексованому Росією Криму, необхідний консенсус серед країн-учасниць організації – йдеться у відповіді представника прес-підрозділу СММ ОБСЄ Драгани Ніколич-Соломон на запит проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У березні 2014 року 57 держав-учасниць ОБСЄ консенсусним рішенням схвалили мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. З березня 2014 роки мандат місії не змінювався. Будь-яка зміна положень мандата СMM вимагає консенсусного рішення всіх 57 держав-учасниць ОБСЄ, зокрема України і Росії. Однак щодо доступу СММ у Крим консенсус досягнутий не був», – пояснили в СММ ОБСЄ.

За словами представника місії, щодо мандата місії є інтерпретації з боку делегацій України, Канади, США й Росії з приводу географії діяльності місії, зокрема, щодо Кримського півострова.

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«Поки відповідний консенсус не буде досягнутий, місія не зможе здійснювати моніторинг у Криму», – йдеться у відповіді.

Представник місії нагадала, що на даний момент спостерігачі СММ регулярно здійснюють патрулювання в Херсонській області, і з його ходом можна ознайомитися у звітах місії.

6 листопада за підсумками зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську представник України в гуманітарній підгрупі, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що на зустрічі, зокрема, порушувалося питання щодо здійснення СММ ОБСЄ моніторингу в Криму. Українська сторона наполягає на тому, щоб спостерігачі ОБСЄ мали доступ до території анексованого півострова.

У липні 2018 року заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця звинуватив Росію в блокуванні доступу на півострів для всіх впливових міжнародних організацій, в тому числі – ООН і ОБСЄ.

25 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію, що закликає до посилення санкцій проти Росії і розширення сфери дії місії ОБСЄ в Україні. Також передбачається створення посади спецпосланця Європейського союзу з Криму і Донбасу.

Україна і міжнародні правозахисні організації неодноразово звертали увагу на порушення прав людини в анексованому Криму. Росія, однак, всі звинувачення в порушенні прав жителів анексованого півострова відкидає.

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