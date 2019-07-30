ОБСЄ: жінки становлять понад 70% жертв торгівлі людьми

Понад 70% жертв торгівлі людьми становлять жінки, вказує Організація з безпеки та співпраці в Європі у повідомленні з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми.

Особливу увагу потрібно приділяти важкому становищу жінок та дівчат, вказують в ОБСЄ і додають, що уряди мають активізувати зусилля для боротьбі з торгівлею.

«Торгівля людьми – це жахливий злочин. Зловмисникам ще ніколи не було так легко діяти, і водночас із ними ніколи не було так важко боротися. Щоб досягти реального прогресу в боротьбі з цим явищем, державам необхідний далекоглядний підхід, який включає співробітництво далеко за межами національних кордонів», – відзначила директор Управління ОБСЄ з питань демократичних інститутів та прав людини Інґіборг Солрун Ґісладоттір.

30 липня є Всесвітнім днем боротьби з торгівлею людьми. Торгівля людьми є третім (після торгівлі зброєю та наркотиками) за прибутковістю злочином, відзначає благодійний фонд «Карітас-Київ».