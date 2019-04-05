У Європарламенті звинувачують БДІПЛ ОБСЄ у цензурі через Росію

Депутати Європейського парламенту звинувачують Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у цензуруванні їхньої позиції щодо ролі Росії у конфлікті на сході України – із прес-релізу міжнародних спостерігачів про перший тур виборів президента України зникли слова про розв’язану Росією війну на Донбасі.

Про це йдеться у листі від імені Європарламенту на адресу директорки БДІПЛ ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір, який опинився в розпорядженні Радіо Свобода. Звернення підписали британська євродепутатка Лінда Макаван та голова комітету Європарламенту з міжнародних справ Дейвід Макалістер.

Євродепутати стверджують, що перед прес-конференцією місії міжнародних спостерігачів 1 квітня БДІПЛ ОБСЄ звернулося до представника Європарламенту по коментар для спільного прес-релізу. Голова делегації від Європарламенту Даріуш Росаті надав текст, у якому згадувалася «розв’язана Росією війна проти України».

За кілька годин БДІПЛ ОБСЄ попросило пана Росаті замінили це формулювання фразою «конфлікт на сході». Після відмови сторони погодилися, що коментар взагалі не потрапить до прес-релізу. Але перед самим початком прес-конференції спостерігачі отримали фінальну версію документу, у якому «до величезного здивування усіх присутніх» була цитата від імені Європарламенту у відцензурованому вигляді — йшлося саме про «конфлікт на сході», а не «розв’язану Росією війну».

«Після запевнень з боку представників команди БДІПЛ ОБСЄ, що поширення тексту буде негайно зупинене, прес конференція розпочалася, – йдеться у листі. – Однак, знову на величезне здивування євродепутатів, стало очевидним, що надруковані копії спільної заяви з неприйнятним формулюванням були розповсюджені серед присутніх журналістів» .

Євродепутати назвали цей випадок «безпрецедентним та неприпустимим».

Лист Європейського парламенту закінчується заявою, що «питання, про яке йдеться, є надзвичайно серйозним», і воно порушує право Європейського парламенту як незалежної та суверенної міжнародної організації висловлювати власні погляди. Перед другим туром виборів Європейьский парламент вимагає пояснень з боку БДІПЛ ОБСЄ і заявляє, що цей інцидент може підірвати робочі відносини та довіру між двома організаціями.