В ОБСЄ засудили залякування журналістів у Росії

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір засудив погрози співробітникам «Нової газети» і закликав влади країни ретельно розслідувати ці інциденти і гарантувати безпеку журналістів. Його заяву 19 жовтня наводить сайт організації.

«Знаю, що співробітникам правоохоронних органів уже повідомили про ці інциденти, і вони почали вивчати їх (ці повідомлення – ред.). Я закликаю владу розставити пріоритети в розслідуванні цієї справи і знайти всіх, хто стоїть за нападами. Якщо ці проблеми своєчасно не вирішити, загрози можуть перерости в реальне застосування насильства», – заявив Дезір, нагадавши про долю Анни Політковської та Ігоря Домникова, журналістів російського видання, вбитих за професійну діяльність.

Раніше цього тижня невстановлені особи надіслали до редакції видання «Новая газета» похоронний вінок і баранячу голову, до якої були долучені записки «Денис Коротков (співробітник видання, автор розслідувань про «ЧВК Вагнера» – ред.) – зрадник Батьківщини!» і «Головному редактору «Нової газети» з привітом Вам і Короткову». Московська поліція після інциденту проводить перевірку з цього приводу.