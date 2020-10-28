Обшук ДВК під Києвом: Сюмар звинувачує чинного голову в фальсифікаціях, його оточення відкидає звинувачення

Національна поліція Київської області відкрила кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності народного депутата України, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей до органів ведення Державного реєстру на виборчій дільниці в селі Петропавлівська Борщагівка (розташоване впритул до Києва і фактично є спальним районом столиці, хоча формально належить до Києво-Святошинського району).

Так правоохоронці відреагували на виклик від народного депутата «Європейської солідарності» Вікторії Сюмар 27 жовтня. Вона заявила, що виявила у приймальні чинного голови Петропавлівської Борщагівки Олексія Кодебського великі суми готівки, пачки паспортних даних, списки виборців із підписами. Сюмар також повідомила поліції, що бачила, як секретар, яка не є членом ДВК, вносила відомості з протоколів на свій комп’ютер.

«Так нам абсолютно випадково вдалося виявити масштабну спробу фальсифікації виборів Кодебським, який, за даними нашого підрахунку, програв кандидату від ЄС Кудрику. Але намагався сфальшувати вибори, призначивши перерахунок на окремих дільницях і помінявши там протоколи, які якраз «з потрібними цифрами» заповнювала співробітниця сільської ради», – написала Сюмар у фейсбуці.

Вікторія Сюмар також поскаржилася, що завгосп та заступник Кодебського Андрій Федоренко застосували до неї силу, виштовхуючи з приміщення.

Реагуючи на виклик, слідчо-оперативна група Національної поліції здійснила обшук приміщення.

«Виявили та вилучили записи з підписами осіб, де зазначені суми в грошовому еквіваленті, інші документи, що можуть свідчити про фальсифікацію виборів. Також вилучили готівку на суму 72,5 тисячі гривень», – повідомила Нацполіція Київщини.

Наразі відкрито три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) та за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини, причини скоєних злочинів та причетних до скоєння цих кримінальних правопорушень.

Натомість у команді чинного голови Петропавлівської Борщагівки відкидають звинувачення. Андрій Федоренко, якого Вікторія Сюмар звинуватила в застосуванні проти неї сили, в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода назвав обшуки і відкриття провадження «політичними маніпуляціями і кришуванням».

«Коли потрібно – поліція миттєво реагує. Вони кришують Олеся Кудрика, який зараз іде на голову від ЄС. І всі ці політичні маніпуляції і кришування – я цього не розумію», - сказав Федоренко Радіо Свобода.

За його словами, депутат Вікторія Сюмар увірвалась у неробочий час, почала хапати папери з робочого столу діловода, поводила себе «істерично і неадекватно».

«Діловод ніяких протоколів не переписувала. Я не бачив, що там за папери були, діловод готувалася до виконкому. Протоколи, як я зрозумів, дійсно там були присутні, але я їх не бачив. Я не був там присутній, я заступник із ЖКГ і будівництва, то не мій кабінет, я не можу коментувати ці питання. Можливо собі щось Сюмар надумала, поліція придумала. Поліція чітко відпрацьовувала, була поруч, перекрила доступ туди нашому муніципальному патрулю, в сільраду нікого не запустили, поліція зламала двері», – прокоментував Федоренко Радіо Свобода.

За словами Федоренка, він лише просив Вікторію Сюмар залишити приміщення, але «не бив її і ребер не ламав». Надалі чинний голова Кодебський і його команда планують захищати свою позицію в правовій площині.

Олексій Кодебський став селищним головою Петропавлівської Борщагівки ще в 1983 році. Експерти громадського руху «Чесно» розслідували, що за роки на посаді він та його родичі стали власниками багатьох земельних ділянок, нерухомого майна та навіть частини Вумівського лісу, який спеціально для цього перевели з категорії лісу першої категорії до категорії зелених насаджень.