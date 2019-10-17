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17 Жовтень 2019, Київ 13:33
Новини | Політика

Новий обшук у Криму: в невідомому напрямку вивезли жителя Бахчисарайського району

Подробиці наразі невідомі. Офіційних коментарів російських силових органів з цього приводу немає

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У селі Білокам'янка Бахчисарайського району в анексованому Росією Криму вранці 17 жовтня пройшов обшук, в невідомому напрямку вивезли місцевого жителя Нарімана Абляєва, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Цю інформацію також підтвердив кримськотатарський активіст Ісмаїл Рамазанов.

Подробиці наразі невідомі. Офіційних коментарів російських силових органів з цього приводу немає.

27 вересня російські силовики в Судаку провели обшук у кримськотатарського активіста, голови Судацького регіонального Меджлісу Ільвера Аметова.

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження через «незаконні обшуки» в домоволодінні Ільвера Аметова.

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