Новий обшук у Криму: в невідомому напрямку вивезли жителя Бахчисарайського району

У селі Білокам'янка Бахчисарайського району в анексованому Росією Криму вранці 17 жовтня пройшов обшук, в невідомому напрямку вивезли місцевого жителя Нарімана Абляєва, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Цю інформацію також підтвердив кримськотатарський активіст Ісмаїл Рамазанов.

Подробиці наразі невідомі. Офіційних коментарів російських силових органів з цього приводу немає.

27 вересня російські силовики в Судаку провели обшук у кримськотатарського активіста, голови Судацького регіонального Меджлісу Ільвера Аметова.

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження через «незаконні обшуки» в домоволодінні Ільвера Аметова.