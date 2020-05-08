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08 травня 2020, Київ 11:55
Новини | Події

У міськраді Харкова проходять обшуки – прокуратура

Cправа стосується робіт із освітлення у Харкові на понад 28 мільйонів гривень

Прокуратура Харківської області повідомила, що здійснює 8 травня обшуки в міській раді Харкова у кримінальному провадженні щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

«Проводяться обшуки в департаментах Харківської міської ради, за місцем проживання їхніх керівників, комунальних підприємств та суб’єктів господарювання», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У відомстві уточнюють, що справа стосується робіт із освітлення у Харкові за договорами, укладеними на понад 28 мільйонів гривень.

Повідомляється, що всього у кримінальному провадженні триває понад 20 обшуків у різних регіонах країни. Наразі про підозру нікому не повідомляли, досудове розслідування триває.

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