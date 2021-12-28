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В окупованому Криму обшукали будинок кримського татарина, нікого не затримали – активісти

Після окупації Криму у 2014 році Росія регулярно проводить обшуки в будинках кримських татар, часто звинувачуючи їх у тероризмі (фото ілюстративне)

У вівторок російські силовики влаштували обшук у будинку 34-річного кримського татарина Рустема Ібадлаєва в селищі Радянському в окупованому Криму. Як повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність», за підсумками цього обшуку нікого не затрмали.

Повідомляється, що Ібадлаєв орендує разом з родиною цей будинок. А обшук проводився через колишнього власника помешкання.

Як повідомили активісти, під час обшуку озброєні люди оточили будинок, в якому Ібадлаєв проживає з дружиною та трьома дітьми.

Після окупації Криму у 2014 році Росія регулярно проводить обшуки в будинках кримських татар, часто звинувачуючи їх у тероризмі.

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