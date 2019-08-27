Російські силовики влаштували в анексованому Криму чергові обшуки – адвокат

Підконтрольні Кремлю силовики влаштували 27 серпня обшуки у помешканні кримського татарина, що займається підприємницькою діяльністю, повідомив на сторінці у Facebook адвокат Маммет Мамбетов.

«В селищі міського типу Зуя сьогодні неспокійно. З раннього ранку в будинку місцевого підприємця, кримського татарина – обшук. Крім нього, маски нагрянули ще й в будинок його батьків», – повідомив адвокат Маммет Мамбетов, не вказавши імені кримчанина, якого обшукують.

Як передає проект Радіо Свобода Крим.Реалії, чоловік, в будинку якого влаштували обшук, займається наданням інтернетпослуг.

«Останнім часом у нього почали «віджимати справу». Він звернувся до суду з цього приводу, але поки безрезультатно», – розповів адвокат Мамбетов.

При цьому, за словами адвоката, поки невідомо, з чим пов’язані обшуки.

Російські силовики не коментують ситуацію.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».