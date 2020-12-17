НАБУ проводить обшуки в Мінкультури

У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що у четвер детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуком у приміщення відомства – в Директорат культурної спадщини та музеїв.

«Кримінальна справа, в рамках якої проводяться слідчі дії, стосується видачі документа дозвільного характеру в 2019 році, тоді МКІП ще не було створене», – повідомила пресслужба Мінкультури.

У НАБУ поки публічно не коментували деталей справи, обшуки в рамках якої проводяться.

У Мінкультури запевняють, що готові максимально сприяти розслідуванню справи і співпрацювати зі слідством.

Директорат культурної спадщини є самостійним структурним підрозділом апарату Мінкультури, займається питаннями нерухомої та нематеріальної культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей тощо.