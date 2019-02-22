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22 Лютий 2019, Київ 21:28
Новини | Економіка

НБУ: у 2018 році обсяг безготівкових операцій становив майже 1,3 трильйона гривень

НБУ: у 2018 році кількість безготівкових операцій становила 3,1 мільярда

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У 2018 році обсяг безготівкових операцій становив майже 1,3 трильйона гривень, свідчить звіт Національного банку України.

Кількість таких операцій порівняно з 2017 роком зросла майже на 33% і становила 3,1 мільярда.

У Національному банку зазначили, що станом на 1 січня 2019 року випустили майже 59,4 мільйона платіжних карток. Водночас 62,2% від загальної кількості карток становили активні платіжні картки, кількість яких за рік збільшилась на 6,0% і на початок 2019 року становила 36,9 мільйона штук. Кожна дев’ята активна платіжна картка є безконтактною.

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