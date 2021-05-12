Поліція: в Івано-Франківську з гранатомета обстріляли автомобіль

В Івано-Франківську ввечері 11 травня з гранатомета обстріляли автомобіль BMW X5, повідомила поліція. Унаслідок інциденту жодна людина не постраждала.

«Попередньо правоохоронці встановили, що невідома особа зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська із предмету, за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет здійснила постріл, внаслідок чого, шляхом вибуху, пошкодила автомобіль. Всі речові докази направлено на експертизу», – заявили в поліції.

Правоохоронці розповіли, що слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями 194 та 263 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).