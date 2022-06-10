Війська РФ знову обстріляли Сумщину і Чернігівщину – ДПСУ

Державна прикордонна служба у телеграмі повідомляє, що сьогодні російські війська з використанням мінометів та артилерії уже 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини.

Уночі прикордонники зафіксували 3 мінометні обстріли прикордоння Сумщини – російські війська зі своєї території випустили близько 20 мін калібру 120 мм.

Ще 1️0 російських боєприпасів, випущених з боку російського села Поповка Курської області, розірвалися у Шосткинському районі близько 11:00, додають у ДПСУ.



Прикордонники повідомляють, що війська РФ сьогодні тричі обстріляли зі ствольної артилерії та мінометів Чернігівщину – зафіксовано понад 20 вибухів на прикордонній території Новгород-Сіверського району.

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з своєї території, повідомило у фейсбук оперативне командування «Північ».

«З 07:20 до 07:40 спостерігачі зафіксували 11 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії в напрямку Грем’яча. З 08:15 до 08:20 в напрямку Михальчина Слобода зафіксовано 10 вибухів (приходів), ймовірно з міномету калібру 120 мм. Близько 09:30 також надійшла інформація від місцевого населення про 2 вибухи (приходи) в районі 08:50-08:55 по Грем'ячу імовірно з міномета калібру 120мм», – йдеться у повідомленні.

За даними командування, втрат серед особового складу чи цивільних, техніки немає.

Останнім часом фактично щоденно повідомляється про обстріли армією РФ прикордонних районів Сумщини та Чернігівщини. Як правило, ці обстріли здійснюються з території Росії.