Обвал ґрунту у Києві – одна людина загинула, ще одна постраждала

Під час ремонту опорної стіни для утримання ґрунту у Києві стався обвал – одна людина загинула, ще одна – постраждала, повідомила у понеділок пресслужба Київміськадміністрації.

Згідно з повідомленням, інцидент стався на вулиці Лютеранській в Печерському районі.

«Під час виконання робіт із капітального ремонту підпірних стін житлового будинку для утримання ґрунту на вул. Лютеранській, 7/10, який проводиться на замовлення Печерської РДА, одна зі стін обвалилася. Внаслідок цього загинув один із робітників, іншого з травмами госпіталізовано до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група. Також проводяться роботи із розбору завалів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що роботи з капремонту підпірних стін житлового будинку виконували чотири працівники підрядної організації.