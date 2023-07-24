ДСНС: на Закарпатті обвалився міст – травмовані 5 людей

На Закарпатті через обвал мосту у Тячівському районі травмовані 5 людей, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Серед травмованих є двоє дітей. Постраждалих госпіталізували до Тячівської районної лікарні.



За даними ДСНС, руйнування автомобільного моста (протяжністю близько 30 м) сталося між населеними пунктами Тересва та Бедевля, через це в річку Тересва впали два транспортні засоби – один вантажний та один легковий автомобілі.



Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 «Мукачево-Рогатин-Львів» припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.

У Закарпатській ОВА стверджують, що через міст рухався вантажний автомобіль, який суттєво перевищив допустимі норми навантаження.



«Одночасно з вантажним авто на переході було також легкове. Воно перекинулося, 3 потерпілих, усі у стані середньої важкості», – заявив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.