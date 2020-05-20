Поліція розслідує обвал мосту на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині за фактом обвалу частини автомобільного мосту відкрили три кримінальні провадження. Про це повідомляє Національна поліція.

«Обвал мосту стався в той момент, коли по ньому проїжджала фура. В результаті автомобіль завис над рікою. Встановлено, що внаслідок події люди не постраждали. Повідомлення про обвал конструкції надійшло до Нікопольського відділу поліції 20 травня о 10:00. Руйнування секції мосту через річку Чортомлик сталося на ділянці 206 км автомобільної дороги Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг - Запоріжжя біля села Олексіївка Нікопольського району», – мовиться у повідомленні.

На місці обвалу працює слідча група.

Провадження відкриті за частиною 1 статті 367 (службова недбалість), частиною 1 статті 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та частиною 1 статті 291(порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.