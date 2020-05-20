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20 травня 2020, Київ 17:26
Новини | Події

Поліція розслідує обвал мосту на Дніпропетровщині

Міст обвалився вранці 20 травня

На Дніпропетровщині за фактом обвалу частини автомобільного мосту відкрили три кримінальні провадження. Про це повідомляє Національна поліція.

«Обвал мосту стався в той момент, коли по ньому проїжджала фура. В результаті автомобіль завис над рікою. Встановлено, що внаслідок події люди не постраждали. Повідомлення про обвал конструкції надійшло до Нікопольського відділу поліції 20 травня о 10:00. Руйнування секції мосту через річку Чортомлик сталося на ділянці 206 км автомобільної дороги Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг - Запоріжжя біля села Олексіївка Нікопольського району», – мовиться у повідомленні.

На місці обвалу працює слідча група.

Провадження відкриті за частиною 1 статті 367 (службова недбалість), частиною 1 статті 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) та частиною 1 статті 291(порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

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