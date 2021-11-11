Вісьмом унікальним науковим об’єктам надано статус національного надбання – уряд

Вісьмом унікальним науковим об’єктам надано статус національного надбання, повідомила пресслужба уряду про рішення Кабігету міністрів від 10 листопада.
До Державного реєстру наукових об’єктів, що є національним надбанням, внесено:
- горизонтальний сонячний телескоп Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- колекція деревних рослин Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- фонд стародрукованих, рідкісних та цінних книжкових зібрань Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- комплекс експериментальних стендів для досліджень та випробувань виробів космічної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
- давні букові ліси природного заповідника «Розточчя»;
- три об’єкти зі сфери управління Міністерства охорони здоров’я, Національної академії аграрних наук та Міністерства інфраструктури.
Повідомляється, що два наукові об’єкти постановою уряду були позбавлені статусу національного надбання: Колекція стародруків Педагогічного музею України (книжкові та періодичні видання Колекції стародруків є однотипними та не є унікальними), а також Науково-дослідний комплекс інтегральної, голограмної та волоконної оптики Науково-дослідного інженерно-впроваджувального центру пріоритетних технологій оптичної техніки «Спецприлад» (розукомплектований через ліквідацію установи, відповідальної за його збереження).
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