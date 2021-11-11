Вісьмом унікальним науковим об’єктам надано статус національного надбання – уряд

Вісьмом унікальним науковим об’єктам надано статус національного надбання, повідомила пресслужба уряду про рішення Кабігету міністрів від 10 листопада.

До Державного реєстру наукових об’єктів, що є національним надбанням, внесено:

горизонтальний сонячний телескоп Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

колекція деревних рослин Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

фонд стародрукованих, рідкісних та цінних книжкових зібрань Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

комплекс експериментальних стендів для досліджень та випробувань виробів космічної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

давні букові ліси природного заповідника «Розточчя»;

три об’єкти зі сфери управління Міністерства охорони здоров’я, Національної академії аграрних наук та Міністерства інфраструктури.

Повідомляється, що два наукові об’єкти постановою уряду були позбавлені статусу національного надбання: Колекція стародруків Педагогічного музею України (книжкові та періодичні видання Колекції стародруків є однотипними та не є унікальними), а також Науково-дослідний комплекс інтегральної, голограмної та волоконної оптики Науково-дослідного інженерно-впроваджувального центру пріоритетних технологій оптичної техніки «Спецприлад» (розукомплектований через ліквідацію установи, відповідальної за його збереження).