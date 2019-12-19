В Одесі представили французько-українську виставку про війну на Донбасі

В Одесі представили виставку про війну на Донбасі «Одна війна, одна нація два погляди» французької фотографині Гаель Жірб і двох спеціальних кореспондентів «АрміяInform» Володимира Скоростецького і Тараса Греня. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

До цього 80 фотографій показували в Києві, а потім повезуть до Львова. На 40 фотографіях французької журналістки мешканці прифронтових селищ та міст – Авдіївки, Пісок, Опитного, Золотого та інших. Роботи зроблені з 2016 по 2018 рік. Українські військові кореспонденти фотографували солдатський побут, бої та евакуацію поранених. Їхні 40 фото були зроблені з 2014 по 2018 роки.

«Ми готували цю виставку досить тривалий час. З перших днів війни на сході України військові журналісти були поруч, але є ще одна сторінка – це робота цивільних журналістів та життя людей власне на війні. Завдяки тому, що виставка їздить країною, люди будуть знати правду про війну – не будуть героїзувати або демонізувати військових», – заявив Скоростецький.

Гаель фотографує в Україні з 2016 року – її перші зйомки були в Авдіївці. Відтоді вона майже весь час мешкає у Львові. Регулярно їздить у відрядження на Донбас.

«Це важливо для українців, знати, що відбувається на фронті. Я на передовій бачила, як військові та мирні мешканці працювали разом, як вони виживали разом. Проте на мирній частині України часто говорять про мешканців прифронтових селищ як про сепаратистів, а це не так», – говорить Гаель.

На відкриття виставки прийшли військові, волонтери та курсанти військових навчальних закладів Одеси. Подивитися на роботи можна буде протягом тижня, після чого їх повезуть на західну Україну. Виставка – спільний проект благодійного українсько-французького фонду «Мотанка» та інформаційного агентства міністерства оборони «АрміяInform».