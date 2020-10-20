В Одесі бібліотекарки читали Забужко з «П’єдесталу»

Працівниці Одеської обласної бібліотеки для юнацтва імені Володимира Маяковського разом зі скульптором Андрієм Любовим провели флешмоб про важливість читання. Публічне читання української літератури пройшло перед будівлею Київської районної адміністрації, де встановлений арт-об’єкт Любова «П'єдестал».

«Наша акція присвячена тому, як корисно і цікаво читати. Як читання робить наше життя більш цікавим, насиченим і яскравішим. Будемо читати», – заявила в коментарі Радіо Свобода бібліотекарка Лариса Олійник. Вона сиділа в кріслі-гойдалці на п’єдесталі із книгою віршів Оксани Забужко.

Ініціатор акції Любов розповів Радіо Свобода, що ідея провести флешмоб спала йому на думку, коли він пояснював власному 10-річному сину, чому читати – це цікаво. «П’єдестал» був установлений перед адміністрацією в грудні 2019 року і задумувався саме як арт-об’єкт для перформансів – на ньому та біля нього можна часто побачити молодь, каже Любов.

«Книга розвиває образне мислення, на відміну від телебачення, яке дає нам готову картинку. Книга – це купа вражень і можливостей. В нашому Київському районі багато бібліотек. Діти сьогодні переключилися на серіали, на комп’ютерні ігри, і це спроба донести, що книга може бути цікавішою», – заявив Любов.

П’єдестал прикрасили українською та світовою літературою в українських перекладах – Забужко, Гемінґвей, Екзюпері, Бондар та інші. Як розповіла директорка бібліотеки Олена Чоловська, такі флешмоби можуть привернути увагу до їхньої та інших бібліотек.

«Є такий вислів – людина це те, що вона їсть. Їжа потрібна і для нашого розвитку, для наших емоцій. Тому напис на цьому об’єкті «Це Я» – символічна. Це я, наповнений книжками», – заявила Чоловська.

Олійник прочитала вголос кілька віршів Забужко, разом із іншими колегами пояснила кільком перехожим смисл акції та запросила дітей, які цікавилися книжками на «П’єдесталі», до бібліотеки.