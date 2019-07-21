Учасники Одеського кінофестивалю вимагають звільнити Сенцова

На червоній доріжці церемонії закриття X Одеського кінофестивалю пройшла акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера з Криму Олега Сенцова.

Як повідомляє прес-служба фестивалю, в акції брали участь члени журі Національної конкурсної програми – американський кінокритик Ніколас Елліот, польська сценаристка і режисерка Іоанна Кос-Краузе, іранська режисерка Манія Акбаре і українська продюсерка Іванна Дядюра.

Раніше на Одеському міжнародному кінофестивалі презентували трейлер українського фільму за п'єсою «Номери» Олега Сенцова.

На церемонії відкриття кінофестивалю віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко також нагадав про Сенцова, захоплених Росією в листопаді 2018 року українських моряків і всіх українських в'язнів Кремля. Слова підтримки Сенцову висловив також британський режисер, лауреат нагород Каннського кінофестивалю Майк Лі.

Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка разом із ще двома людьми затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.