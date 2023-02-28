На Одещині змінюється тривалість комендантської години – ОВА

Відзавтра, 1 березня, на території Одеської області змінюється тривалість комендантської години, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00:00 до 05:00 ранку», – написав Марченко в телеграмі.

Він нагадав, що в комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Раніше комендантська година в Одеській області тривала з 23:00 до 05:00.