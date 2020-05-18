В Одесі обвалилась частина житлового будинку – ДСНС

В Одесі частково обвалилася стіна чотириповерхового житлового будинку, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Попередньо жертв і постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, інцидент стався у Приморському районі Одеси, у будинку – 30 квартир.

«З будинку виведено вісьмох мешканців, у тому числі двох дітей. Частково пошкоджено три квартири (4, 3 та 2 поверхи. На першому поверсі арка), де проживало 17 осіб, які на момент обрушення були відсутні», – повідомили у ДСНС.

Тим часом, у поліції додали, що повідомлення про частковий обвал стіни надійшло о 16:20.

За словами кореспондента Радіо Свобода, зараз на місці події працюють поліцейські і рятувальники. Близько до місця інциденту правоохоронці не пускають, посилаючись на міркування безпеки і можливий витік газу.

У поліції кажуть, що встановлюють анкетні дані мешканців будинку й осіб, які на момент обвалу могли перебувати в будівлі.

Питання про відкриття кримінального провадження за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» ще вирішують, додали в поліції.