Одеських патрульних підозрюють в катуванні

Двом одеським патрульним поліцейським повідомили про підозру у катуванні. Як повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, в ніч з 31 травня на 1 червня 2019 року патрульні затримали двох перехожих і намагалися «вибити» з них визнання у крадіжці. Побиття та приниження відбувалися у службовому приміщенні Одеського залізничного вокзалу – опорному пункту поліції, повідомила представниця прокуратури.

«Вказані поліцейські заступили на нічне піше патрулювання залізничного вокзалу та прилеглих територій. Вони побачили двох чоловіків, які були нетверезі. У поліцейських з’явився умисел притягнути їх до відповідальності за злочин, до якого вони не мали жодного стосунку – крадіжки золотого ланцюжка», – розповіла Верба.

Двох громадян затримали, після чого, по черзі, заводили в службовий кабінет і катували – принижували, били ногами, зазначила речниця. Один із затриманих врешті-решт почав благати припинити знущання.

«Погрожували розправою, здійснювали фізичний і психологічний тиск, лаялися», – розповіла речниця прокуратури, коментуючи інцидент.

У результаті гласних і негласних слідчих дій слідчі Державного бюро розслідувань зібрали докази, зокрема, легалізували відео з камер спостереження в кабінеті. Що це були за камери, коли і ким вони були встановлені в прес-службі прокуратури не зазначають, посилаючись на таємницю досудового слідства.

Прокуратура клопотатиме про відсторонення правоохоронців і утримання їх під вартою під час досудового слідства. Зараз із патрульними проводять слідчі дії – це молоді люди віком до 30 років. Обирати міру запобіжного заходу підозрюваним будуть в Миколаєві – саме там розташоване Південне територіальне управління Державного бюро розслідувань. В разі визнання їх винним, поліцейським загрожує до 10 років в’язниці.