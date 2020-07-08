На пляжах Одеси не рекомендовано купатися – міськрада

У міській раді Одеси заявили, що на пляжах міста не рекомендовано купатися.

«За інформацією ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за результатами моніторингових лабораторних досліджень якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води, які відібрані 30 червня 2020 року, у визначених контрольних точках на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним вимогам»,, – йдеться в повідомленні.

У повідомленні вказано, що для профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, відпочивальникам рекомендують тимчасово утриматись від морського водокористування на пляжах міста.

«Рекомендація діє до особливого розпорядження», – додали в міськраді.

З початком літа, попри карантинні обмеження, викликані коронавірусною інфекцією, на пляжах, особливо у південних регіонах, спостерігаються масові скупчення людей.