Уряд призначив в.о. директора Одеського припортового заводу

Кабінет міністрів призначив Миколу Парсентьєва виконувачем обов’язки голови правління, Одеського припортового заводу. Відповідне розпорядження датоване 11 листопада, йдеться в повідомленні урядового порталу.

«Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Парсентьєва Миколи Миколайовича виконуючим обов’язків голови правління – директора акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», – йдеться в документі.

В уряді неодноразово заявляли про намір віддати в приватні руки Одеський припортовий завод, другий за величиною виробник аміаку та карбаміду й третій – з випуску азотних добрив в Україні.