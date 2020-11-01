В Одесі на останньому поверсі 25-поверхівки сталася пожежа, рятувальники провели евакуацію

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що ввечері 1 листопада в Одесі виникла пожежа на останньому поверсі 25-поверхового житлового будинку, через що знадобилася евакуація мешканців.

«1 листопада о 20:53 у місті Одеса на вулиці Люстдорфська дорога, 55/2 у квартирі на 25 поверсі 25-ти поверхового житлового будинку виникла пожежа. Рятувальники, що прибули на місце події, демонтували зачинені металеві двері на 25 поверх за допомогою бензоріза, після чого приступили до гасіння пожежі. Одночасно проводиться евакуація мешканців будинку. Підрозділами ДСНС врятовано 6 людей. О 21:49 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м. О 22:14 пожежу в квартирі на 25 поверсі 25-ти поверхового житлового будинку ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС не вказали причину загорання. Рятувальники кажуть, що працювали «за підвищеним рангом» небезпечності.