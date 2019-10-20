В Одесі сталася пожежа у чоловічому монастирі

В Одесі ввечері 20 жовтня сталася пожежа на території Свято-Іверського чоловічого монастиря. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів о 19:00 було встановлено, що сталось загорання відкритим полум’ям одноповерхової дерев’яної будівлі барачного типу на площі орієнтовно 500 кв. м. До ліквідації пожежі підрозділи оперативно-рятувальної служби залучені за підвищеним номером виклику. На місці пожежі був створений штаб пожежогасіння, створено дві оперативні дільниці та залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 чоловік особового складу», – мовиться у повідомленні.

Пожежу вдалося локалізувати на площі 500 метрів квадратних о 19:44, ліквідувати – о 20:07.

Загиблих та постраждалих немає.