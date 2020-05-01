В Одесі відновили прапор на Куликовому полі

В Одесі напередодні річниці 2 травня відновили флагшток із українським прапором на Куликовому полі – його повалили кілька місяців тому. Про це Радіо Свобода повідомила волонтер Наталія Кручиніна, яка координувала зусилля та оголосила збір коштів.

«Ми про це говорили з усією патріотичною спільнотою, що потрібно відновити, оскільки влада не поспішає замінювати прапор. Це був відкритий процес, ми оголосили збір коштів і буквально за 2-3 дні зібрали потрібну суму», – розповіла вона Радіо Свобода.

За даними Кручиніної, бюджет склав близько 100 тисяч гривень. Підготовчі роботи тривали орієнтовно місяць, тому що цього разу флагшток з металу, а не металопластику на бетонному фундаменті. Крім того, саму конструкцію прапору зробили поворотною – під час сильного вітру прапор не буде обвиватись навкруги флагштока, розповіла Кручиніна.

Про повалення прапора стало відомо в лютому цього року.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.