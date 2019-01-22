Поліція: в Одесі стався вибух у ресторані

В одному з технічних приміщень ресторану, розташованого в Приморському районі Одеси, стався вибух, повідомляє поліція регіону. За повідомленням, ніхто не постраждав.

«Зараз на місці події працюють наряди поліції, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, кінологи та спеціалісти вибухотехнічного управління… Після проведення перевірки події буде надана відповідна правова кваліфікація», – йдеться в повідомленні.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій уточнили, що йдеться про ресторан «Блеф» на Французькому бульварі.

За повідомленням, рятувальники встановили, що вибух стався внаслідок закладеного вибухового пристрою із зовнішнього боку будівлі, в районі вікна пральні, на першому поверсі двоповерхово будівлі.

Інші подробиці наразі невідомі.