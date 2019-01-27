В Одесі чоловік відкрив стрілянину по відвідувачах кафе, троє поранених

У Суворовському районі Одеси чоловік поранив з пістолета трьох відвідувачів бару.

Увечері 26 січня по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Академіка Заболотного, біля кафе-бару «Забава», чоловік стріляє по відвідувачах закладу, повідомив представник Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У чоловіка вилучено пістолет, імовірно, травматичної дії. Унаслідок стрілянини поранення отримали троє відвідувачів кафе. Чоловіка, який відкрив стрілянину, затримано.

Радник начальника регіонального главку Нацполіції Руслан Форостяк підтвердив факт стрілянини. За його словами, потерпілі доставлені в лікувальний заклад для надання необхідної допомоги. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.