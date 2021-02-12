Одеський театр планує показати виставу про анексію Криму в Німеччині та інших країнах ЄС

Одеський театр готує переклад театральної постановки про анексію Криму англійською мовою та хоче влаштувати прем’єру в Берліні. Зараз театральна трупа «ТЕАТРОК» збирає фінансування на організацію репетицій, переклад п’єси, оновлення матеріальної бази вистави і прем’єру в столиці Німеччини. Проєкт назвали «Crimea 2014 – backup», половину бюджету готовий забезпечити фонд «Відродження».

«Це буде взагалі нова постановка. Ми будемо намагатись дотягнутись до європейського театру. Чому через німецьких акторів? Щоб вони зрозуміли в чому вистава і були чесні перед своїми глядачами», – розповів Радіо Свобода засновник і режисер театру Олексій Коломійцев.

Він каже, що з Німеччини має розпочатися європейське турне спектаклю – на черзі Польща, а потім Франція.

Спектакль «Футуристична опера – 2014» поставили в 2016 році. Основою для лібрето стала п’єса радянського поета Велимира Хлєбнікова «Нічний обшук». Текст був написана в 1921 році і присвячений подіям в революційному Петрограді (Санкт-Петербурзі). Театральна група через текст сторічної давнини розповідала про анексію Криму Росією в 2014 році, головну роль зіграв народний артист України Олексій Горбунов.

«Цю футуристичну оперу я написав ще в 1998 році. Тоді ще не було питання анексії Криму, сюжет був більше за першоджерелом. В 2016 році виникла ідея постановка і ми взяли цей матеріал до роботи і з жахом з’ясували, що це про сьогоднішню Україну. Це більш ніж історія про один обшук, ми говоримо через мале до великого», – розповідає Коломійцев.

У липні 2018 року «ТЕАТРОК» за підтримки посольства України в Німеччині презентував себе німецькій публіці у артхаусному кінотеатрі «Babylon» (Берлін). Тоді ідею англомовної версії «Футуристична опера – 2014» підтримав та запропонував своє партнерство берлінський театр «Neuköllner Oper». Згідно із планами театральної трупи, з січня по березень оперу треба перекласти на англійську, з квітня по березень свої вокальні партії мають вивчити німецькі і українські актори, в травні в Одесі розпочнуть спільні репетиції, а в червні мають відбутися дві прем’єри – в Одесі та в Берліні. Всього у виставі візьмуть участь 7 акторів, три з яких – з Німеччини.

Директорка «ТЕАТРОК» Даша Мелькіна каже: важливо говорити із європейським глядачем і порушити важливу для Україні тему через виставу.

«Використовуючи культурну дипломатію як частину «м’якої сили» автори мають намір через європейські покази вистави «Футуристична опера – 2014» постійно нагадувати європейцям про те, що війна триває «не десь там», не «десь далеко», а поруч – в Європі», – йдеться в описі проєкту.

Переклад «Нічного обшуку» Хлєбнікова на англійську вже є давно, його зробив американський письменник і перекладач Пол Шмідт. Зараз театр веде переговори із бібліотекою гарвардського університету щодо отримання прав на використання тексту. Після цього театр почне писати англомовне лібрето, це має зробити англомовний автор.

Проєкт «Crimea 2014 – backup» підтримав фонд «Відродження», але лише у вигляді співфінансування. Для отримання гранту, театральна група проводить додатковий збір коштів, на платформі «Велика Ідея» вже зібрали майже 127 тисяч гривень з потрібних 149-ти.