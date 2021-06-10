В Одесі біля церкви на кладовищі знайшли трьох колишніх пацієнтів центру психічного здоров’я

Поліція розслідує залишення без допомоги трьох колишніх пацієнтів Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я. Вони стверджують, що їх вивезли з диспансеру і залишили на кладовищі, де їх і знайшли, повідомила у фейсбуці омбсудсмен Людмила Денісова. У центрі психічного здоров’я підтвердили, що чоловіки проходили лікування, але були виписані.

«Моєму представнику підтвердили, що знайдені чоловіки – їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою. Та пояснили, що вказані особи перебували у задовільному психічному стані на момент огляду, до них не застосовували примусову госпіталізацію. Всі троє не були визнані судом недієздатними», – написала Денисова.

Знайдених людей помістили до Одеського центру реінтеграції бездомних осіб. Як розповів Радіо Свобода директор центру Олександр Лімзаєв, говорити можуть тільки двоє з трьох.

«В одного з них закрита травма голови і він взагалі не розмовляє, а також не може писати – рука не працює. У ще одного чоловіка немає ніг нижче коліна, але він може розмовляти – дає пояснення, хоча й сумбурні, розповідає як їх вивезли. Третій пацієнт говорить дуже погано, щось пригадує, називає ім’я, говорить, що був у дитячому притулку, але говорить дуже смутно», – розповів Лімзаєв.

Чоловіків знайшли на кладовищі ще 4 червня, а 8 червня їх відвідав регіональний представник омбудсмена Валентин Михайлов. В центрі психічного здоров’я Лімзаєву розповіли, що 3 червня виписали усіх пацієнтів – гострих приступів в них не було, лише хронічний стан, а підстав утримувати їх в медичному закладі не було.

«Вони потребують постійної сторонньої допомоги. Їм потрібні спеціальні умови та спеціальний персонал – психологи або психіатри. В Одеському обласному психоневрологічному диспансері кажуть, що це були їхні пацієнти, але напередодні їх виписали, а як вони добралися з диспансеру на кладовище – їм незрозуміло», – говорить Лімзаєв.

Відстань від диспансеру до кладовища близько семи кілометрів.

В центрі реінтеграції немає суворих обмежень термінів перебування, зазвичай люди живуть там допоки не повернуться в суспільство, але умов для утримання людей, що потребують постійної допомоги, там, за словами директора, також немає.

Як розповів Радіо Свобода головний лікар Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я Анатолій Волощук, наразі в медичному закладі перебуває 212 таких людей – дієздатних, без гострих психотичних станів, але також без соціальних зв’язків.

«З 1 квітня 2019 року Національна служба здоров’я України не фінансує цю групу людей. Серед трьох знайдених є, наприклад, людина з інвалідністю – без ніг. Але тоді він має знаходитись в травматології. Він до нас поступає постійно – виписуємо, він йде, а потім повертається», – стверджує Волощук.

В лікарні немає контактів родичів жодного з трьох людей, що зараз перебувають в центрі реінтеграції. Волощук наголосив, що колишніх пацієнтів знайшли не на кладовищі, а біля церкви на кладовищі – там регулярно годують бездомних.

Після інциденту головний лікар знову звернувся до місцевої і обласної влади і, за його словами, попередньо міська влада заявила, про готовність обговорювати можливість фінансування для утримання таких пацієнтів.

«Ще в лютому 2021 року ми склали список таких людей, які потребують фінансової підтримки для їхнього подальшого утримання. Соціальні служби мали перевірити чи є в них родичі, чи є у родичів можливість взяти участь в утримуванні людей. Треба створити притулки або соціальні центри, ми неодноразово це пропонували. Наразі близько третини лікарні не фінансується, ми скоротили тисячу місць з весни позаминулого року», – пояснив Волощук.

В 2020 році медичний заклад вже отримував додаткове фінансування з місцевих бюджетів для підтримки пацієнтів без гострих психотичних станів.