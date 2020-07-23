В Одеській області учасник бойових дій обвинуватив правоохоронців у побитті

У Болграді Одеської області учасник бойових дій та переселенець із Криму Тарас Ч. обвинуватив місцевих правоохоронців у побитті.

Фотографії синців та забиттів оприлюднив у фейсбуці друг колишнього військового, журналіст Дмитро Браславський

Факт побиття підтвердив Радіо Свобода і сам колишній військовослужбовець. Він воював на Донбасі в 2014-му, а потім з 2016 по 2018 роки. Проходив службу в окремому батальйоні 79-ї бригади.

Конфлікт із місцевими правоохоронцями почався ще два місяці тому. Тарас наполягав, щоб вони розшукали його співмешканку, яка забрала дітей та поїхала від нього наприкінці травня 2020 року. Чоловік вимагав, щоб правоохоронці допомогли йому повернули документи, які жінка, за його словами, забрала з квартири. В поліції говорили, що не робитимуть цього, оскільки жінка не хоче бачити чоловіка.

«Тараса запросили до райвідділку, аби все-таки вирішити питання щодо дітей. Проте біля входу до відділу почали його чіпляти, врешті-решт ударили по голові та почали гамселити толпою.

Затянули руки кайданками, а потім уже всередині відділка продовжили бити», – пише Браславський зі слів Тараса Ч. Потерпілий підтвердив Радіо Свобода такі дії правоохоронців та повідомив, що наразі дає пояснення з цього приводу.

У відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області Радіо Свобода повідомили, що наразі встановлюють усі обставини отримання тілесних ушкоджень жителем Болграду та причетність до цього поліцейських. Правоохоронці стверджують, що конфлікт спровокував сам потерпілий.

«Для об’єктивної та всебічної перевірки обставин цієї події керівництво ГУНП призначило службове розслідування. Наразі вже опитані працівники поліції та цивільні особи, які були її очевидцями.

Встановлено, що чоловік – місцевий житель, який у травні цього року звертався до поліції з проханням розшукати зниклих дружину та двох малолітніх дітей. Правоохоронці встановили їхнє місце знаходження. З’ясувалося, що родина знаходиться в одному з реабілітаційних центрів для жертв домашнього насильства. Надана інформація не задовольнила чоловіка, і він декілька разів приходив до підрозділу з’ясовувати стосунки.

Під час останнього такого візиту, який відбувся вчора, 22 липня, правопорушник влаштував чергову сварку з одним із поліцейських, нецензурно висловлювався в його бік і плюнув в обличчя. Оскільки на законну вимогу припинити протиправні дії порушник не реагував, до нього були застосовані кайданки.

В ході сутички обидва її учасники – і поліцейський, і громадянин – отримали ушкодження у вигляді саден. Це було зафіксовано під час медичного огляду, який вони відразу ж пройшли. Інших тілесних ушкоджень на момент огляду виявлено не було.

На Тараса Ч. також склали адміністративні протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУпАП. А за кілька годин до поліції надійшло ще одне повідомлення від медичних працівників: чоловік самостійно звернувся до районної лікарні, де йому поставили попередній діагноз «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, садна голови та забій стегна».

Наразі правоохоронці з’ясовують, за яких обставин чоловік отримав вказані тілесні ушкодження і чи причетні до їх спричинення представники поліції. За результатами перевірки матеріали службового розслідування будуть направлені до ДБР.