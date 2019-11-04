Одеська поліція готується висунути підозру щодо вбивства неповнолітньої

У неділю, 3 листопада, правоохоронці затримали 15-річного підлітка, який зізнався у пограбуванні, спробі зґвалтування та вбивстві неповнолітньої – 14-річної Дар’ї Д., яка зникла 2 листопада. Про зникнення дівчини заявила матір, повідомив ЗМІ начальник головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех.

«Мама прийшла в поліцію і сказала, що дівчинка пішла гуляти і не повернулась. 3 листопада правоохоронці за допомогою камер спостереження встановили маршрут дівчини, а пізніше встановили деяких з тої компанії молоді, з якими Дар’я відпочивала», – цитує Беха кореспондент Радіо Свобода.

З показів інших підлітків поліція дізналась, що група спочатку складалася з п’яти осіб, але пізніше їх стало в кілька разів більше. Підлітки від 14 до 16 років відпочивали та пили алкогольні напої в лісосмузі неподалік від дому.

3 листопада правоохоронці разом із військовослужбовцями Національної гвардії знайшли тіло Дар’ї – вона була напіводягнена, за попередніми даними дівчинка померла від асфіксії. На її тілі та голові також знайшли багато забоїв та саден.

Після допиту підлітків з компанії поліція встановила, з ким саме Дар’я пішла гуляти наодинці, і затримала його. За словами Беха, це 15-річний хлопець, який раніше був умовно засуджений за грабіж. Ще один випадок грабежу за його участі зараз розглядається у суді. На одязі і взутті неповнолітнього правоохоронці знайшли сліди крови – зараз речі відправлені на експертизу.

Згідно із показами, він намагався схилити її до статевого акту, але дівчина не погоджувалась, що, за його словами, і викликало в нього «озвіріння», внаслідок чого він почав її бити, після чого знову намагався зґвалтувати. Поблизу тіла знайдені використані засоби контрацепції.

Затриманий також вкрав телефони Дар’ї – за даними поліції він разом із друзями здав техніку в ломбард, щоб придбати наркотики. Остаточна кваліфікація злочину встановлюється, найближчим часом неповнолітньому висунуть підозру за п.6.ч.2 ст.115 УК. За цим складом злочину йому може загрожувати довічне ув’язнення.