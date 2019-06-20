У Військовій академії в Одесі відкрили пам’ятник загиблим випускникам

На території Військової академії в Одесі відкрили пам’ятник випускникам, які загинули від 2014 року у російсько-українській війні. На гранітному монументі вказано 35 прізвищ.

Як розповів Радіо Свобода начальник Військової академії в Одесі генерал-майор Олег Гуляк, у бойових діях на Донбасі 12 випускників вишу отримали звання Героїв України, в тому числі п’ять – посмертно.

На захід приїхала мати загиблого Героя України, випускника академії 2001 року полковника Тараса Сенюка – Наталія Петрівна.

Пам’ятник зроблений із 29 тонн граніту, привезеного з Голованівського кар’єру, що на Житомирщині. Ані на матеріал, ані на роботу не було витрачено жодної копійки державних коштів, розповів начальник Академії Олег Гуляк. За його словами, втілення ідеї повністю взяли на себе волонтери, представники патріотичної громадськості Одеси, допомогли також керівники гранітного кар’єру, представники кількох будівельних компаній.