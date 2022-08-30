В Одесі було чутно звуки вибухів, військові повідомили про знищення російського безпілотника

На Одещині українські військові знищили російський безпілотник, повідомляє у телеграмі міськрада Одеси з посиланням на дані оперативного командування «Південь».



«Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря. Силами протиповітряної оборони ворожий «шпигун» був знищений», – йдеться у повідомленні.

Раніше у соцмережах повідомляли про звуки вибухів в Одесі.

29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Згодом ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України.