В Одесі знімуть серіал про порятунок літака від більшовиків у 1918 році

На Одеській кіностудії зніматимуть серіал про порятунок унікального літака від більшовиків – події сюжету розгортаються в 1918 році. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сценарій для 12-серійного серіалу писав режисер Одеської кіностудії Костянтин Коновалов, режисером буде Бата Недич. Багатосерійний фільм «Анатра-Анасаль» – спільний проект кіностудії та продюсерської компанії «ІнсайтМедіа».

У травні наступного року кіностудія святкуватиме сторічний ювілей, а зйомки серіалу заплановані на серпень-вересень 2019 року. Проект отримав фінансування від Українського культурного фонду – приблизно половину всього бюджету розвитку, який становить близько півтора мільйона гривень. Завдяки державній підтримці провели кастинг і допрацювали сценарій, кажуть на кіностудії.

«Це унікальний проект для Одеської кіностудії, це нова тема і для Одеси, і для України. Ми знаємо, що в Одесі починалося багато чого українського, зокрема кіновиробництво і Чорноморський флот, а тепер виявляється, що ще й авіабудування. Українські інженери в Одесі змогли створити унікальну машину і налагодити серійне виробництво», – розповів журналістам Коновалов.

Під час Першої світової війни в Одесі розташовувався авіаційний завод «Анатра», де створили літак-розвідник «Анатра-Анасаль». Всього виробили кілька сотень моделей, заявив Коновалов, одна з яких досі зберігається в Чехії – в Празькому національному технічному музеї. В Одесі зберігається копія літака, яку побудували близько десяти років тому і, ймовірно, її будуть знімати у фільмі – цей літак може підніматися в повітря.

Ще дві копії є в Києві – одна зберігається в Державному музеї авіації в аеропорту «Жуляни», а друга перебуває на території Національного авіаційного університету.

Знімальна група вирішила не розповідати багато про сюжет, лише вказала, що головні герої «рятуватимуть літак від більшовиків і німців». Це буде жанровий фільм із міцною детективною і любовною складовою, каже Бата Недич, будуть там говорити і про неочікувану дружбу.

«До речі щодо мови – в Одесі сто років тому доволі багато говорили українською і використовували її в побуті. На старих фотографіях можна побачити, що надписи в магазинах, статті в газетах і меню в ресторанах часто були українською», – розповів Недич.

Він наголосив, що жоден з акторів ще не затверджений, хоча через кастинг пройшли кілька сотень кандидатів. У нього вже є певні кандидатури, але говорити про них зарано, заявив режисер.

Загальний бюджет фільму тримається в таємниці, оскільки переговори з телеканалами щодо можливих інвестицій досі тривають, говорять на кіностудії.

Наступного року вони також подаватимуть фільм на конкурс Держкіно. Вихід серіалу на великий екран заплановано у 2020 році.