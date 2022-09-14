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Влада повідомила про упередження російської ракетної атаки по Одещині

Максим Марченко додав, що ситуація контрольована, обстрілів на Одещині не було.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко заявив, що українські військові попередили російську ракетну атаку по Одещині.

«Підрозділами ППО була виявлена та упереджена робота ворожої авіації в небі над морем поблизу області», – сказав він у своєму відеозверненні.

Марченко додав, що ситуація контрольована, обстрілів на Одещині не було.

Також в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що в небі над морем поблизу Одещини сили протиповітряної оборони упередили ракетну атаку по регіону.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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