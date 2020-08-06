На Одещині чоловік кинув гранату у гостей, є постраждалі

У селі Піщана Одеської області вночі 6 серпня чоловік під час сварки кинув гранату у гостей, внаслідок чого постраждали троє людей. Про це повідомили у поліції.

«Попередньо встановлено, що під час спільного вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки співмешканець господині кинув у бік гостей гранату. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран отримали двоє чоловіків – 41-го та 27-ми років та 30-річна жінка, які були доставлені у медичний заклад. Поки поранених госпіталізували, зловмисник з місця події втік», – мовиться у повідомленні.

У поліції уточнили, що постраждалі, троє жителів Вінницької області, були госпіталізовані з осколковими пораненнями.

Подію кваліфікували як замах на вбивство. Чоловіка, який кинув гранату, розшукують.