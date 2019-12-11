Обвинувачений у вбивстві дитини на Одещині більше не коментує відмову від зізнання

Обвинувачений у вбивстві дев’ятирічної дівчинки на Одещині не коментує свою відмову від зізнання у вбивстві. 10 грудня після оголошення перерви в підготовчому судовому засіданні Микола Тарасов заявив, що правоохоронці «вибили» з нього заяву. Втім тепер, відповідаючи на уточнювальне запитання кореспондента Радіо Свобода, він лише сказав «без коментарів».

10 грудня засідання не відбулося через відсутність адвоката Дениса Загарнюка, на засідання 11 грудня він вже приїхав, але захисник також не став коментувати заяву Тарасова. Захист вирішив не просити про суд присяжних – справу буде розглядати колегія з трьох суддів.

«Я казав те, що мені сказала поліція. Я визнавав провину, тому що мене, коли працівники поліції били, то сказали, щоб я її визнав. Кожен день правоохоронці шукали, чи немає тіла (у нечистотах, де його пізніше знайшли – ред.), і його там не було. Потім вони мені казали, що я його переховував, а потім, що мої батьки його переховували», – сказав Тарасов на відеозаписі.

Прокурор у справі Олександр Коваль заявив Радіо Свобода, що у матеріалах справи немає ані доказів того, що Тарасова били, ані його відмови від зізнання. «Він про це сказав не в рамках судового засідання, це приватна розмова», – наголосив прокурор. Батьки Даші Лук’яненко кажуть, що вони були шоковані заявою Тарасова.

Колегія суддів Роздільнянського міського суду залишила Тарасова під вартою, змінивши місце його утримання – з одиночної камери ізолятора тимчасового утримання на Одеський слідчий ізолятор. Про це у своєму клопотанні просив представник потерпілих, батьків вбитої, адвокат Рубен Степанян. Він також зазначив, що буде просити змінити підсудність справи з Роздільної в Одеській області на Одесу – так родині простіше їздити на суд.

Суд оголосив перерву в підготовчому засіданні для того, щоб представник потерпілих міг ознайомитися із матеріалами справи. Наступне засідання має відбутися 9 січня. За версією обвинувачення, Тарасов намагався зґвалтувати дев’ятирічну дівчину, утримував її проти її волі, вбив, а потім наругався над тілом, тобто порушив ч.2. ст.146, ч.2. ст. 15, ч.4 ст.152, п.п. 2 і 9 ст.115 і ч.1 ст.197 Кримінального кодексу України.

«Тарасов насильно затягнув неповнолітню до господарських приміщень свого дому. Він заклеїв їй рота і заборонив залишати приміщення, після чого бив її руками, залишив багато синці на тілі. Після побиття Даша зняла частину одягу, а Тарасов силоміць стягнув решту, але не зміг її зґвалтувати. Після цього Тарасов вирішив її вбити і почав душити пакетом, але дівчина не втрачала свідомість, тому обвинувачений завдав їй чотири удари гострим предметом в область шиї, дівчина померла від втрати крові», – йдеться в клопотанні прокурора про обрання запобіжного заходу. Згідно із матеріалами слідства, це тривало близько 40 хвилин.

За сукупністю скоєних злочинів Тарасову загрожує довічне ув’язнення. За словами батька загиблої дівчини Сергія Лук’яненка, захист вже намагався перекваліфікувати справу таким чином, щоб запобігти довічному ув’язненню.

Тарасова затримали 19 червня – тіло дівчинки, яка зникла ще 13 червня, знайшли у вуличному туалеті будинку, де він жив із батьками. Раніше Тарасов навіть «брав участь» в розшуках дівчини – правоохоронці, волонтери та родичі шукали її майже тиждень.