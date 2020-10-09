Одещина: у розшук оголошений екскерівник курортного селища, підозрюваний у замаху на вбивство та розкраданні 2,5 млн гривень

Колишнього голову сільської ради курортного району Затока Одеської області В’ячеслава Бокія оголосили в розшук – з лютого по серпень він перебував на цілодобовому домашньому арешті, а з серпня – взагалі не мав запобіжного заходу. Раніше Бокій три дні поспіль не з’являвся на судові засідання, посилаючись на хворобу – зараз він є депутатом Затокської сільської ради, раніше виконував обов’язки секретаря ради.

Про це Радіо Свобода повідомив адвокат Станіслав Кліменко, який балотується на посаду голови новоствореної Кароліно-Бугазької ОТГ – туди увійде і територія курортного району Затока. Також Кліменко був позивачем по двом кримінальним справам проти Бокія – за розкрадання в особливо великих розмірах. Бокій втік з лікарні, наголосив Клименко.

«8 жовтня у Київському районному суді мало відбутись два засідання по Бокію – о 13:00 і 15:00. По обом мали розглядати клопотання про взяття його під варту без можливості внесення застави. Перше засідання було по обвинуваченню в організації замаху на вбивство (стаття 115 частина 2), а друге – по моїм заявам. Це розкрадання в особливо великому розмірі (стаття 191 частина 5) – по одній справі 650 тисяч гривень, а по другій – майже 2 мільйонів гривень», – повідомив Клименко.

Бокія підозрюють в організації замаху на вбивство адвоката Олександра Погорелого – у 2016 році правоохоронці інсценували його вбивство і затримали вбивцю і посередника. Спочатку Бокій був свідком у цій справі, а потім слідство почало вважати його організатором. При цьому він продовжував виконувати обов’язки секретаря сільської ради і бути її депутатом. У 2020 році Бокій також балотується в депутати новоствореної Кароліно-Бугазької сільської ради.