Під час бунту в одеській колонії постраждали 13 охоронців, про в’язнів інформації немає

Під час бунту в колонії в Одесі 27 травня постраждали 13 працівників колоній №51 і №14 – двоє з них досі перебувають в лікарні, повідомив головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №11 Микола Турчин.

Постраждалих до лікарні доправляли двічі – чотирьох людей близько 13:00, ще дев’ятьох – близько 17:00. Ще одного відправили в іншу лікарню.

«Із 13 постраждалих 11 отримали допомогу амбулаторно, двох госпіталізували – одного із переломом основи черепа і забоєм мозку, а другого – зі скальпованою раною голови і відкритою черепно-мозковою травмою. У решти були забої, у трьох – закриті черепно-мозкові травми зі струсами мозку, у двох – переломи», – заявив Турчин.

Самі пацієнти відмовилися спілкуватися з журналістами.

За словами завідувачки санітарної частини колонії №14, стаціонарні пацієнти працюють саме в 14-й колонії, і як вони опинилися на території іншої колонії – вона не знає. Ці дві колонії розташовані неподалік одна від одної.

Про постраждалих ув’язнених інформації немає. У прес-службі 51-ї колонії не стали коментувати інформацію про характер травм засуджених і кількість постраждалих і наголосили, що цього тижня керівництво пенітенціарного закладу проведе прес-конференцію. Наразі це узгоджується із іншими відомствами, заявили Радіо Свобода.

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27 травня в Одеській колонії №51, де опиняються уперше засуджені люди, сталися заворушення: в’язні забарикадувалися всередині, були повідомлення про пожежу і сутички між протестувальниками та адміністрацією.

Поліція затримала людей, які намагалися потрапити на територію колонії ззовні і заявила про початок провадження за статтею «дії, що дезорганізують роботу установ кримінальних покарань». Також за заявами в’язнів Державне бюро розслідувань розпочало провадження за статтями про невиплату заробітної плати, привласнення або розтрату майна, перевищення влади, службову недбалість і отримання хабара.