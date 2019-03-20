В Одеській області на території заповідника горів ліс

Через пожежу на очеретяних плавнях під Вилковим Одеської області загорівся ліс. Загалом вигоріло 30 гектарів очерету та 20 гектарів трав'яного настилу в сосновому лісі. Пожежа відбулася на території Дунайського біосферного заповідника у Вилківському лісництві.

За словами в.о. директора заповіднику Василя Федоренка, це перше на його пам’яті масштабне підпалення лісу через пожежу у плавнях.

«Вогонь пішов з боку городів місцевих мешканців на ліс. Через міцний південно-східний вітер пожежа не могла не перейти на ліс. Дерева в нас люди не підпалюють, а очерет в плавнях – це для них нормально», – сказав Федоренко.

За словами інспектора заповідника Олександра Зубрицького, пожежу локалізували ще вчора, але працівники ДСНС все одно чергують поблизу.

«Вночі вітер міг подути та воно знову розпалиться. Тому зараз тут чергують дві машини, тушать місця займання», – заявив інспектор.

Настільки сильну пожежу в заповіднику пояснюють відсутністю снігу взимку та дощів навесні, а також постійними вітрами. Федоренко припускає, що очерет могли підпалити навмисно – або щоб запобігти можливу пожежу поблизу свого городу, або щоб зачистити місце для нового очерету, або щоб покращити місце для нересту риби.

Місцевий бізнесмен та кандидат біологічних наук Михайло Жмуд каже, що зимова пожежа – це невід’ємний елемент дельтових екосистем.

«Тут, на островах в дельті Дунаю, найбільша у світі площа очеретяних зарослів, 180 тисяч гектарів. Так само горіли канадські ліси, буш в Австралії. Але людина почала власноруч керувати екологією. Раніше, десь до 1950-х років, контрольовані пожежі проводили поважні члени громади. Це було винятково зимою, вони були дружні до екосистеми. Це звісно вже не можна робити в березні, коли сірий гусак та качки вже сидять на гніздах, не можна робити так, щоб вогонь перекидався на ліс», – говорить Жмуд.

Сьогодні проводити контрольовані пожежі заборонено. Втім довести навмисний підпал майже ніколи неможливо, говорять в заповіднику, найчастіше підпалювачів обвинувачують в необережному поводженні із вогнем.

Про пожежу поблизу Вилкова стало відомо близько опівдня 19 березня. Для боротьби із пожежею довелося підключати авіацію і лише через дев’ять годин працівники ДСНС повідомили про локалізацію пожежі. Всього до гасіння пожежі залучили 79 людей, у тому числі 58 працівників ДСНС та 19 одиниць техніки в тому числі літак Ан-32П.