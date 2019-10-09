Головою Одеської облдержадміністрації стане підприємець Куций

Новим головою Одеської обласної державної адміністрації стане підприємець Максим Куций – він був одним з п’яти претендентів, кандидатури яких президент України Володимир Зеленський 26 липня у фейсбуці запропонував обговорити одеситам.

Про рішення щодо призначення Куцого журналістам повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання українського уряду.

«Є серед кадрових рішень, ви сьогодні побачите голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого. Це одне з кадрових рішень, яке було сьогодні оформлене», – заявив Гончарук. Тепер кандидатуру має затвердити президент, видавши указ про призначення нового керівника Одещини.

Згідно з декларацією Куцого у 2018 році він заробив 3,7 мільйона гривень, у тому числі майже 2 мільйони грн від підприємницької діяльності. У декларації зазначено, що Куций має два види криптовалют – біткойни на 1,1 мільйона доларів та ефіри на 1,5 мільйона доларів. Куций, якого Зеленський представив в липні як працівника банківського сектору, «власника і директора інвестиційної компанії», задекларував 180 тисяч доларів готівкою, його дружина – ще 55 тисяч доларів. Куций є кінцевим бенефіціаром трьох компаній – «Сервіс і менеджмент», «Медійний партнер» і «Цифрове партнерство».

Попереднього голову Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова після першого туру президентських виборів звільнив експрезидент Петро Порошенко. З квітня 2019 року обов’язки голови адміністрації виконувала перший заступник Степанова Світлана Шаталова.

Серед інших кандидатів, яких Зеленський пропонував обговорити в соціальних мережах, були:

- підприємець Андрій Андрейчиков, якого Кабінет міністрів за поданням Володимира Зеленського раніше затверджував на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації. Втім, після протестів місцевих активістів Зеленський заявив, що не призначатиме Андрейчикова до проведення «конкурсу»;

- активістка Тетяна Петракевич – слухачка Української школи політичних студій і волонтерка. В Одесі вона відома як захисниця Літнього театру від забудови. Зокрема, Петракевич писала заяву в поліцію про незаконне будівництво на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва;

- депутатка Одеської міської ради від партії «Самопоміч» Ольга Квасницька. Вона також балотувалася до Верховної Ради на останніх виборах, була другою в списку партії. Квасницька також приділяє неабияку увагу Літньому театру – зокрема через суд намагається скасувати правила благоустрою театру. На думку юристки і викладачки Національного університету «Одеська юридична академія», міська рада перевищила свої повноваження, затверджуючи благоустрій території парка-пам’ятки;

- колишній депутат Одеської міської ради і колишній керівник юридичного управління міської ради Максим Болдін. Його Зеленський називає головою Вищої ревізійної комісії адвокатури та керуючим партнером юридичної фірми. В Одесі Болдін відомий як адвокат колишнього міського голови Едуарда Гурвіца. В 2014 році кримінальна справа проти нього була закрита за терміном давності – йому інкримінували службову халатність, якої він, за версією слідства, припустився в 2011 році. В 2018 році Болдін увійшов до складу конкурсних комісій Державного бюро розслідувань від громадської організації «Центр правового аналізу та дослідження політичних ризиків», а також очолив Раду громадського контролю при ДБР.